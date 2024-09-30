Veli Öğretmene Saldırdı, Suç Duyurusu Yapıldı - Son Dakika
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Veli Öğretmene Saldırdı, Suç Duyurusu Yapıldı

Veli Öğretmene Saldırdı, Suç Duyurusu Yapıldı

Denizli'de bir veli, öğrencilerin gözü önünde öğretmene saldırdı. Suç duyurusunda bulunuldu.

30.09.2024 18:55
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, öğrencilerin gözü önünde öğretmeni darp ettiği iddia edilen veli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Musa Kazım Manasır İlkokulunda öğrencilerin çıkış saatinde sarhoş olduğu iddia edilen bir veli, öğrencilerin gözü önünde öğretmene saldırdı. Öğrenci velisi tarafından fiziki şiddete maruz kalan öğretmen, darp raporu alarak veliden şikayetçi oldu. Öğretmene geçmiş olsun ziyaretinde bulunan sendika yetkilileri, Denizli Adliyesine müracaat ederek, saldırgan veli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öğretmene yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınayan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, "Eğitimciye Şiddet, maalesef ilimizde de yaşanmaya devam etmektedir. Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan şiddeti veya şiddete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız.Eğitimciler; bu kendini bilmez, haddini bilmez sokak kabadayısının deneme tahtası değildir. Avukatımızla birlikte şiddete uğrayan öğretmenimizle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca okulda eğitim çalışanlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sendika olarak olayın takipçisiyiz, yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Politika, Güvenlik, denizli, 3-sayfa, Eğitim, Şiddet, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Veli Öğretmene Saldırdı, Suç Duyurusu Yapıldı - Son Dakika

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