Venezuela'da Deprem Can Kaybı 4.333'e Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'da Deprem Can Kaybı 4.333'e Yükseldi

Venezuela\'da Deprem Can Kaybı 4.333\'e Yükseldi
11.07.2026 23:44
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Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerde can kaybı 4.333'e ulaştı, yaralı sayısı 16.740 olarak açıklandı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran tarihinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybının 4 bin 333'e yükseldiğini açıkladı.

Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, deprem felaketleri sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 333'e yükseldiğini bildirdi. Rodriguez, hayatını kaybedenlerden 315'inin kimliklerinin henüz belirlenemediğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olarak kaldığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Rodriguez, "Yaşam olduğu sürece umut vardır. Hala durumun belirsiz olduğu bir veya iki noktada, hayatta kalanlara ulaşmak için aktif arama çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Depremzedelere konut dağıtımı gelecek hafta başlayacak"

Felaket nedeniyle 17 binden fazla depremzedenin evinden olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, depremlerden etkilenenlere yönelik konut dağıtımına gelecek hafta başlanacağını bildirildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in depremzedelere ilk 200 konutu tahsis edeceğini aktaran Ulusal Meclis Başkanı, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan hükümetin ön tahminlerine göre depremzedeler için yaklaşık 25 bin konuta ihtiyaç duyuluyor. Yetkililerin, Osma ve Chuspa bölgelerinde yapılacak konut projeleri için toplam 584 bin metrekare büyüklüğünde yaklaşık 40 arazi belirlediği kaydedildi. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Venezuela, 3. Sayfa, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Venezuela'da Deprem Can Kaybı 4.333'e Yükseldi - Son Dakika

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