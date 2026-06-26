Venezuela'da Deprem Faciası: 589 Ölü

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede meydana gelen depremler nedeniyle can kaybının 589'a, yaralı sayısının ise 2 bin 980'e yükseldiğini açıkladı.

Venezuela'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez can kaybının 589'a, yaralı sayısının ise 2 bin 980'e yükseldiğini açıkladı. Askeri ve sivil yetkililerle görüşen Rodriguez, hükümetin depremlerin ardından La Guaira eyaletini askerileştirme kararı aldığını da söyledi. Dünyanın farklı noktalarından gelen yardım ekiplerine teşekkür eden Delcy Rodriguez, "Enkazda kalanları kurtaracağız. Bu görev için yorulmadan çalışacağız" dedi. - KARAKAS