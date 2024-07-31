Venezuela'da Muhalefet Lideri Machado Hakkında Tutuklama Emri Çıkarıldı - Son Dakika
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Venezuela'da Muhalefet Lideri Machado Hakkında Tutuklama Emri Çıkarıldı

Venezuela\'da Muhalefet Lideri Machado Hakkında Tutuklama Emri Çıkarıldı

Venezuela'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından muhalefet lideri Maria Corina Machado hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Kosta Rika, Machado'ya siyasi sığınma teklif etti. Seçim sonuçlarına yönelik protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti.

31.07.2024 23:10
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Venezuela'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından muhalefet lideri Maria Corina Machado hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Kosta Rika, Machado'ya siyasi sığınma teklif etti.

Venezuela'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ve Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından muhalefet lideri Maria Corina Machado hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Maduro ve Venezuela Parlamento Başkanı Jorge Luis Rodriguez, Machado ve muhalefetin başkan adayı Edmundo Gonzalez'in tutuklanması çağrısında bulunmasının ardından Karakas Ceza Mahkemesi Başkanı Elsa Janeth Gomez Moreno, Machado hakkındaki tutuklama kararını imzaladı.

Rodrguez, Gonzalez'i Machado ile birlikte "faşist bir komplonun arkasında olmakla" ve "Venezuela'da bir iç savaş başlatmak istemekle" suçlayarak, muhalefeti defalarca Nazilerle kıyasladı.

Kosta Rika'dan Gonzalez ve Machado'ya siyasi sığınma teklifi

Kosta Rika, tutuklama emrinin ardından Gonzalez ve Machado'ya siyasi sığınma teklif etti. Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco yaptığı açıklamada, "Hem Maria Corina Machado ve Edmundo Gonzalez'e hem de Venezuela'da siyasi zulüm gören herhangi bir kişiye Kosta Rika'da siyasi sığınma hakkı vermeye hazırız" dedi.

Protestolarda 11 kişi öldü

Seçim sonuçlarının ardından Venezuela'da patlak veren protestolarda, 2'si çocuk 11 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralanmıştı. Polis, 749 kişiyi ise gözaltına almıştı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), geçtiğimiz pazar günü düzenlenen seçimi Maduro'nun kazandığını duyurmuş, Maduro'nun yüzde 51.2 oy aldığı seçimde muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığı kaydedilmişti. Sandık çıkış anketlerinde ise Maduro'nun seçimi kaybettiği, Gonzalez'in seçimin galibi olduğu ifade edilmişti. Üçüncü dönem için tartışmalı bir seçim kazanan Maduro, Hugo Chavez'in ölümünün ardından Nisan 2013'ten bu yana ülkeyi yönetiyor. Uluslararası toplum şeffaflık çağrısında ve oyların sayımında açıklık talep ediyor. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Venezuela, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Venezuela'da Muhalefet Lideri Machado Hakkında Tutuklama Emri Çıkarıldı - Son Dakika

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