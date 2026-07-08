Venezuela\'daki Depremde Ölü Sayısı 3,685\'e Yükseldi

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, ülkede 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 685'e yükseldiğini duyurdu.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 685'e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının değişmeyerek 16 bin 740'ta kaldığı aktarılan açıklamada, 6 bin 462 kişinin enkazdan kurtarıldığı, 17 bin 907 kişinin ise evsiz kaldığı kaydedildi. 25 bin 970 depremzedeye tıbbi yardım sağlandığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının 4 bin 388 uluslararası personelin yanı sıra 29 bin 567 Venezuelalı görevli ve 28 bin 362 gönüllünün katılımıyla devam ettiği vurgulandı. 24 Haziran'daki depremlerden bu yana bin 76 artçı sarsıntı meydana geldiği ifade edildi.

Ardı ardına meydana gelen depremler felakete yol açmıştı

Venezuela 24 Haziran'da önce 7.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, yalnızca 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana gelmişti. Depremler ülkenin farklı kesimlerinde yıkıma yol açmıştı. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan önceki açıklamada, ölü sayısı 3 bin 535, yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak ifade edilmişti. - KARAKAS