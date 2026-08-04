Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 6.125'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 6.125'e Ulaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 Haziran'da meydana gelen depremlerde 6.125 kişi yaşamını yitirdi, 60.992 kişi tedavi görüyor.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 125'e ulaştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 125'e yükseldiğini, 60 bin 992 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti. Rodriguez, enkazın yüzde 16.5'inin kaldırıldığını, 287 yeni evin sahiplerine teslim ediğini aktardı.

Depremlerden en çok kıyı eyaleti La Guaira ve başkent Caracas etkilendi. Çoğunluğu La Guaira'da olmak üzere 190 bina tamamen yıkıldı yıkıldı. La Guaira ve Caracas'ta yaklaşık 24 bin kişi barınaklarda yaşadığı öğrenildi. La Guaira Valisi Jose Alejandro Teran, yaklaşık bin 400 kişinin hala kayıp durumda olduğunuı belirtti.

Fon belirsizliği

Dünya Bankası'nın raporuna göre depremlerin yol açtığı fiziksel hasarın yaklaşık 20 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Depremden sonraki günlerde dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden destek sözleri verilmesine rağmen bu fonların nereden geleceği belirsizliğini koruyor. ABD, Ocak ayında dönemin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkeye gerçekleştirdiği baskınla kaçırmasından bu yana Venezuela üzerinde yüksek düzeyde kontrolünü sürdürüyor ve Maduro'nun görev süresinden kalma bazı ABD ekonomik yaptırımları hala yürürlükte. Yetkililer, Venezuela'ya fon akışını kolaylaştırmak için kalan yaptırımların gevşetilmesini veya kaldırılmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Venezuela, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 6.125'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe

09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:47
Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic bombası İlk teklif yapıldı
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
08:08
İstanbul’da ilginç görüntü Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:03:16. #7.12#
SON DAKİKA: Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 6.125'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.