Vezirköprü\'de Zincirleme Kaza: 18 Yaralı

24.03.2026 10:48
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde freni patlayan tırın neden olduğu zincirleme kazada 18 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kazada öğrenci servisi de yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.40'ta Vezirköprü-Havza karayolu üzerinde freni patladığı değerlendirilen bir tırın kontrolden çıkarak önündeki araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 1 kamyon, 1 öğrenci servisi, 1 minibüs, 1 karayolları aracı ve 2 özel otomobil olmak üzere toplam 7 araç karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10'u öğrenci, 8'i yetişkin olmak üzere toplam 18 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 yaralı Samsun'a sevk edildi.

Yaralılardan 1 öğrenci ile tır sürücüsünün Vezirköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde kırmızı alanda tedavi altına alındığı, diğer yaralılara ise sarı alanda müdahale edildiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının doktorlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Kazanın ardından açıklama yapan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Saat 07.40 sıralarında Vezirköprü Havza yolu anayol üzerinde ilk belirlemelere göre freni patlayan tır aracının çarptığı 1 kamyon, 1 öğrenci servisi, 1 minibüs, 1 karayolları aracı, 2 özel araç olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. 18 yaralı vatandaşımız (10 öğrenci ve 8 yetişkin) ivedi olarak kaza yerine intikal eden 112 ASİH ekiplerimiz tarafından hastaneye sevkleri sağlanmıştır. 1 öğrencimiz ve tır şoförüne Vezirköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi kırmızı alanda, diğer yaralılarımıza ise sarı alanda müdahale edilmemiştir. Yaralılarımızın durumu doktorlarımız tarafından takip edilmektedir. Olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup gelişmelerden bilgi verilecektir" dedi.

Kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
