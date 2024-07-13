VİB Turizm Başkanı Suat Akın'a şantaj iddiasıyla ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika
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VİB Turizm Başkanı Suat Akın'a şantaj iddiasıyla ilgili soruşturma devam ediyor

Sakarya'da VİB Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Akın'ın kardeşinin yer aldığı görüntülerin montajlanıp cinsel içerikli video ile şantajda bulunulmasına ilişkin şantajın arkasında olduğu ileri sürülen rakip firmanın sahibinin oğlu T.Ç.'nin avukatı, konunun soruşturma aşamasında olduğunu, yargılama sürecine geçilmediğini ve henüz mahkemece kabul edilmiş bir iddianame olmadığını söyledi. T.Ç.'nin avukatı Ali Fethi Gürler, soruşturmanın gizliliği ilkesine gösterdikleri önem nedeniyle dosya hakkında açıklama yapmadıklarını belirtti.

13.07.2024 21:37
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Sakarya'da VİB Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Akın'ın kardeşinin yer aldığı görüntülerin montajlanıp cinsel içerikli video ile şantajda bulunulmasına ilişkin şantajın arkasında olduğu ileri sürülen rakip firmanın sahibinin oğlu T.Ç.'nin avukatı, konunun soruşturma aşamasında olduğunu, yargılama sürecine geçilmediğini ve henüz mahkemece kabul edilmiş bir iddianame olmadığını söyledi.

İddiaya göre, yönetim kurulu öncesinde VİB Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Akın'a başkanlığı bıraktırabilmek için çirkin bir şantaj yapıldı. Suat Akın'ın yurt dışında olduğu tarihte hem firmaya siber saldırıda bulunuldu hem de yönetim kurulu seçimi öncesi yöneticilerin olduğu WhatsApp grubuna Suat Akın'ın kardeşi Soner Akın'ın olduğu ve montajla üretilen cinsel içerikli videolar gönderildi. Şehirde kısa sürede kulaktan kulağa yayılan görüntüler ve tehditlerin ardından Suat Akın, maruz kaldığı olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine şantajın arkasında olduğu ileri sürülen rakip firmanın sahibinin oğlu T.Ç.'nin avukatı da bir açıklama yaparak, 12 Temmuz'da yayınlanan haberlerde olayla ilgili iddianamenin kabul edildiği ifadelerinin doğru olmadığını söyledi.

T.Ç.'nin avukatı Ali Fethi Gürler yaptığı açıklamada, "Müştekilerin yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir. Halihazırda mahkemece kabul edilmiş bir iddianamenin varlığı söz konusu değildir. Dolayısıyla henüz soruşturma işlemleri devam etmekte olup, yargılama aşamasına geçilmiş dahi değildir. Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar bir kısım delillerin toplanmasına ilişkin bir karar olup, bu deliller toplanmış ve sonuçları da dosya içerisinde yer almaktadır. Soruşturma aşaması devam ettiği için ve soruşturmanın gizliliği ilkesine gösterdiğimiz ehemmiyet gereği raporlara yahut dosyanın durumuna ilişkin bir açıklama yapmaktan imtina etmekteyiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Ali Fethi Gürler, Sakarya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa VİB Turizm Başkanı Suat Akın'a şantaj iddiasıyla ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİB Turizm Başkanı Suat Akın'a şantaj iddiasıyla ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika
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