Vicdansızlığın görüntüsü: Ezdiği köpeği görünce önce sitem etti sonra uzaklaştı - Son Dakika
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Vicdansızlığın görüntüsü: Ezdiği köpeği görünce önce sitem etti sonra uzaklaştı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir sürücü, aracıyla ezdiği köpeği görünce önce sitem etti, ardından etrafını kolaçan ederek bölgeden uzaklaştı. Bu vicdansızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin acı içinde kıvrandığı görüntüler, insanların çaresizce beklediği anlarla birlikte kaydedildi.

03.05.2024 18:57
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Vicdansızlığın görüntüsünü güvenlik kamerası işte böyle kaydetti

Ezdiği köpeği görünce önce sitem etti sonra etrafını kolaçan edip uzaklaştı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücü aracıyla ezdiği köpeği görünce önce sitem etti sonra etrafını kolaçan ederek bölgeden uzaklaştı. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyir halinde olan otomobil, yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. Ne olduğunu anlamayan sürücü, aracından inerek ezdiği köpeği görünce sitem ettikten sonra etrafını kolaçan ederek aracına binip bölgeden uzaklaştı. Köpeğin acıyla kıvrandığını gören vatandaşlar çaresizce başında bekledi. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün otomobille köpeği ezmesi, araçtan inerek ezdiği köpeği görünce sitem etmesi, sürücünün etrafı kolaçan ederek bölgeden uzaklaşması ve vatandaşların çaresizce köpeğin etrafında beklediği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Sakarya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vicdansızlığın görüntüsü: Ezdiği köpeği görünce önce sitem etti sonra uzaklaştı - Son Dakika

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