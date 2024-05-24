Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki yangında 14 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki yangında 14 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında en az 14 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için dar bir sokakta yer alan binaya zorlukla ulaştı. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yetkililer, yangının birinci katta bulunan elektrikli bisiklet dükkanında çıktığını belirtti ve detaylı soruşturma başlattıklarını açıkladı. Vietnam'da bu yılın ilk dört ayında bin 555 yangın ve patlama meydana geldi, bu olaylarda 28 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı.

24.05.2024 09:38
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Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında en az 14 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Vietnam'daki bir apartmanda çıkan yangın faciaya neden oldu. Ülkenin başkenti Hanoi'deki apartman gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri 24 kişinin bulunduğu binadaki yangına müdahale ederken, binanın 2 metre genişliğinde dar bir sokakta yer alması yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında en az 14 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının binanın birinci katında bulunan elektrikli bisiklet dükkanında çıktığını değerlendiren yetkililer, detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Vietnam Genel İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede bu yılın ilk dört ayında toplam bin 555 yangın ve patlama meydana geldi. 28 kişinin ölümüne, 26 kişinin yaralanmasına yol açan yangın ve patlamalar, yaklaşık 3,5 milyon dolarlık maddi zarara neden oldu. - HANOİ

Kaynak: İHA

İtfaiye, Vietnam, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki yangında 14 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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