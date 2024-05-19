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Virajı alamayan motosiklet su kanalına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA - Kütahya'dan Bursa'ya gelen motosiklet grubundan bir motosiklet, virajı alamayınca su kanalına çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken yolcu ağır yaralandı.

Olay, 17: 00 sıralarında İznik ilçesi Çakırca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 U 2626 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa K. (42), virajı alamayarak yol kenarında bulunan su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mustafa K. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Sema K. ağır yaralandı. Motosiklet grubunda bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ambulans hastaneye seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Mustafa K., ambulansta hayatını kaybetti. Sema K.'nın ise, hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.