Viranşehir'de dronlu ve termal kameralı silah kaçakçılığı operasyonu
4 şüpheli gözaltına alındı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarmanın iki adrese düzenlediği operasyonda toprak altına gömülü halde çok sayıda ruhsatsız silah ve tabanca ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ruhsatsız silahlanmayı önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir JASAT ekiplerince ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edilen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, toprak altında gömülü halde 3 ruhsatsız uzun namlulu silah, 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek, 540 uzun namlulu silah fişeği, 157 tabanca fişeği, 13 uzun namlulu silah şarjörü, 19 tabanca şarjörü ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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