Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 9 adet silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Viranşehir ilçesinde 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3 adet uzun namlulu silah, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram kubar esrar maddesi, 9 kök kenevir bitkisi, 197 gram toz esrar maddesi, 4 gram metamfetamin, 10 adet şarjör, 424 adet mermi ele geçirdi.
Olayda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Viranşehir'de Jandarma Operasyonu: 9 Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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