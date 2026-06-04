Viranşehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda binlerce kaçak sigara ile elektronik sigara ele geçirildi, 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde çalışma yaptı. 28 Mayıs-3 Haziran 2026 tarihleri arasında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 3 bin 830 adet gümrük kaçağı sigara, 69 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 16 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA