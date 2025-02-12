Viranşehir'de Muhtar Cinayetine Ağır Ceza - Son Dakika
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Viranşehir'de Muhtar Cinayetine Ağır Ceza

Viranşehir\'de Muhtar Cinayetine Ağır Ceza

Şanlıurfa'nın Viranşehir'inde muhtarı öldüren iki şahsa müebbet, azmettiricilere 24'er yıl hapis.

12.02.2025 21:33
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evine giden muhtarı silahla vurup öldüren 2 şahsa müebbet, azmettirici olan baba ve kardeşine ise 24'er yıl hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Mart 2023'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Akşam evine giden muhtar Behçet Şenbayram, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından yürütülen soruşturmada, cinayeti kiralık katil olarak tutulan Nadir Çamlıbel ve Ahmet Al'ın işlediği belirlendi. Zanlılar ifadelerinden azmettiricilerin muhtarın babası Hidayet Şenbayram ve muhtarın kardeşi Necmettin Şenbayram olduğunu itiraf etti. Tutuklu olarak yargılanan zanlılar, yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Bugün Viranşehir Adliyesinde görülen davada mahkeme, sanıklara en ağır cezaları verdi. İki şahıs, muhtarı planlı bir şekilde öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilirken, cinayeti azmettirdiği belirlenen muhtarın babası ve kardeşi de 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Viranşehir'de Muhtar Cinayetine Ağır Ceza - Son Dakika

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