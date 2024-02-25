Avusturya'nın başkenti Viyana'da 27 yaşındaki bir Afgan mülteci, genelevde çalışan 3 kadını katletti. Katil zanlısının yerel medyaya son müşteri olarak binaya girmek istediğini ancak içeri girmesine izin verilmeyince gururu incindiği için böyle bir cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
Viyana emniyetinden cumartesi günü yapılan açıklamada, genelev binası dışında kan izleri görüldüğü yolunda yapılan ihbarın ardından olay yerine gidildiği kaydedildi. Bina içerisinde 3 kadın cesedine ulaşan polis, olay yerinde bulunan dördüncü kadını da tanık olarak sorguya aldı.
Polis sözcüsü Philipp Hasslinger, 3 kurbanın cesetlerinde "kesikler ve bıçak yaraları" bulunduğunu söyledi. Cesetlerin bulunmasından kısa süre sonra genelev yakınında 27 yaşındaki Afganistan uyruklu bir sığınmacı şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüpheli yakalandığında olayda kullanıldığına inanılan bir bıçak taşıdığı belirtildi.
Yaşamını yitiren kadınların kimliği açıklanmadı. Şüpheli sorguya alınırken cinayetlerin nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yerel medya, saldırganın son müşteri olarak geneleve girdiğini fakat geri çevrildiğini aktarırken bu durumun onun "gururunu incittiğini" öne sürdü. Bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Viyana'da bir genelevde 3 kadının cesedi bulundu, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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