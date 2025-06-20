Vücut geliştirme şampiyonu evinde çekiçle öldürülmüş bir şekilde bulundu

Kolombiyalı vücut geliştirme şampiyonu Zunilda Hoyos Mendez, İspanya'nın Costa del Sol bölgesindeki kiralık evinde çekiçle dövülerek öldürüldü. "She Hulk" lakabıyla tanınan 43 yaşındaki sporcu, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahipti. Aynı evde bulunan erkek arkadaşı 46 yaşındaki Jarrod Gelling'in ise kendi kendine verdiği bıçak yaraları nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zunilda'nın ailesi, genç kadının birkaç gündür kayıp olduğunu ve Dubai'den İspanya'ya geldiğini açıkladı. Yeğeni Yuleydis, teyzesinin boşanma kararı aldığını ve agresif davranışları nedeniyle eşinden ayrılmak istediğini söyledi. Çiftin daha önce de sorunlar yaşadığı ve kısa süreliğine ayrıldıkları, ancak tekrar bir araya geldikleri belirtildi.

Polis, Zunilda'nın bir arkadaşının kayıp başvurusunun ardından evde çiftin cansız bedenini buldu. Kadının vücudunda darp izleri olduğu, erkeğin ise intihar ettiği düşünülüyor. Eğer Zunilda'nın ölümü kadına yönelik şiddet olarak kayıtlara geçerse, bu Malaga bölgesindeki 2025 yılındaki üçüncü kadın cinayeti olacak.

Sporcu, OnlyFans ve Fansly gibi platformlarda 100 binden fazla takipçiye sahipti. 2021'de Latin Amerika şampiyonasında ikinci olmuş ve yeni yarışmalar için hazırlanıyordu. Antrenörü Branden Rey, "Sahneye çıkmamıza 17 gün kalmıştı. Dünya çapında ilk 10'a gireceğini söylemiştim. Huzur içinde yat Amy" dedi.

Yakın arkadaşı ve antrenörü Behnaz Azar ise, "Dünyada tanıdığım en güçlü ve aynı zamanda en yumuşak kalpli kadındı" diye duygularını paylaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.