Vücut Geliştirme Sporcusu Uyuşturucudan Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vücut Geliştirme Sporcusu Uyuşturucudan Tutuklandı

Geniş Video İzle

Aydın'da yapılan narkotik operasyonunda vücut geliştirme sporcusu da dahil 3 kişi tutuklandı.

08.11.2024 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vücut geliştirme sporcusu uyuşturucudan tutuklandı

Narkotikten eş zamanlı operasyon: 3 tutuklama

AYDIN - Aydın ve İzmir'de narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında aralarında vücut geliştirme sporcusunun da olduğu 5 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Gerçekleştirilen operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan ekipler başarılı operasyonlarına yenilerini ekledi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak uzun süreli takip sonucunda 5 şüpheli şahsın birçok şahsa uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Aydın ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda C.İ. ve B.T.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, satış yaptıkları şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı. Operasyon kapsamında; 6 parça halinde toplam 3 kilo 150 gram skunk, 2 parça halinde toplam 1,7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Vücut geliştirme sporcusunun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından aralarında vücut geliştirme sporcusu B.Ü.'nün de bulunduğu C.İ. ve M.Ç. adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Ş. ve B.T.Y. isimli şüpheliler hakkında ise adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Sağlık, İzmir, Aydın, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vücut Geliştirme Sporcusu Uyuşturucudan Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:12 Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
17:12 Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
01:11 RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:27 Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 19:15:19. #1.11#
SON DAKİKA: Vücut Geliştirme Sporcusu Uyuşturucudan Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.