Galler Prensi William ile eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın kır evine giren hırsızların 6 çift kol düğmesi ve 1 saat çaldığı ortaya çıktı.

İngiltere'nin doğusundaki Norfolk'ta kraliyet ailesine ait Sandringham Malikanesi'ndeki Anmer Hall kır evine pazartesi akşamı giren 2 hırsız, koruma altındaki bir alana izinsiz girme ve hırsızlık suçlamalarıyla Norwich Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Prens William ve Prenses Kate Middleton'a ait kır evinden 34 yaşındaki Mirgen Doku ve 32 yaşındaki Arilen Ndoci'nin 6 çift kol düğmesi ve 1 saati çaldığı ifade edildi. Bir personel tarafından fark edilen hırsızların, köpekler, dronlar ve bir helikopterin katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucu 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yakalandığı aktarıldı. Savcılık, şüphelilerin su borusuna tırmanarak kır evine girdiğini, 3'üncü bir şüphelinin ise hala firarda olduğunu belirtti.

Savunma yapmayan ve Arnavutça tercüman aracılığıyla konuşan Doku ile Ndoci'nin, pazartesi günü gerçekleştirilecek duruşmaya kadar gözaltında tutulmalarına karar verildi.

Kraliçe II. Elizabeth hediye etmişti

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kır evini 2011'de Prens William ve Prenses Kate'e düğün hediyesi olarak vermişti. Hırsızlık sırasında mülkün boş olduğu, olayın ardından 2 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Prens William ile eşi Kate, kır evini tatillerde kısa süreli olarak kullanıyor.