Winnipeg'de Camii Saldırısına Soruşturma - Son Dakika
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Winnipeg'de Camii Saldırısına Soruşturma

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Winnipeg'de bir camiye ateş açıldı, yaralanan yok. Saldırı 'nefret suçu' kapsamında araştırılıyor.

Kanada'da Winnipeg kentinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis "nefret suçu" kapsamında soruşturma başlattı.

Kanada'nın Winnipeg kentinde bulunan Rahma İslam Merkezi'ne silahla ateş açıldı. Camiden yapılan açıklamada, 2 kişinin bir araçtan camiye ateş açtığını ve ardından camları kırdığı ifade edildi. Saldırıda can kaybı veya yaralan olmadığı aktarıldı. Polisten yapılan açıklamada ise çok sayıda pencerenin kırıldığını ve hasarın 3 bin Kanada dolarından (2 bin 140 ABD doları) fazla olduğu ifade edildi. Saldırıya ilişkin "nefret suçu" kapsamında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kanada Başbakan Mark Carney ise açıklamasında saldırıyı kınayadı. Başbakan Carney, "Bu şiddet içeren İslamofobi eylemi dehşet verici ve Kanada'da yeri yok. Kimsenin yaralanmamış olmasına şükrediyorum" dedi ve sorumluların adalete teslim edilmesi konusunda kolluk kuvvetlerine tam destek verdiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Winnipeg, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Winnipeg'de Camii Saldırısına Soruşturma - Son Dakika

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