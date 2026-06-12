Yaban Domuzları Kuşadası'nda Korkutuyor - Son Dakika
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Yaban Domuzları Kuşadası'nda Korkutuyor

Yaban Domuzları Kuşadası\'nda Korkutuyor
12.06.2026 11:40
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Aydın ve Muğla'da yaban domuzları, turizm beldelerinde halk sağlığını tehdit ediyor.

Türkiye'de turizmin en hareketli ve yoğun olduğu illerin başında gelen Aydın ve Muğla'nın sahil beldelerinde hem turizmin hem de halk sağlığının en büyük problemlerinden biri yaban domuzları olmaya başladı. Sürüler halinde şehre inen ve adeta insanları bile korkutan yaban domuzları şimdi de birbirini yemeye başladı.

Turizm sezonu başlaması ile birlikte Aydın'ın Kuşadası, Didim, Muğla'nın Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye gibi turizm beldelerinde yoğunluk başladı. Ancak sahilden Pazar yerlerine kadar her tarafı işgal eden ve artık sürüler halinde dolaşmaya başlayan yaban domuzları ise ciddi sorun olmaya başladı.

Zaman zaman tezgahtaki ürünleri yemeye kalkan zaman ise sahilde vatandaşların bir kenara bıraktığı kumanyalarına bile saldırmaya başlayan yaban domuzları bu defa Kuşadası'nda kendi türüne yemeye kalkarken görüntülendi. Kuşadası Sahil yolunda ilerleyen bir grup yaban domuzu Yolcu limanının önüne geldiğinde sürüdeki büyük domuzlar, kendilerinden küçük olan bir domuzu yemek için ısırmaya başladı. Kameralara yansıyan korkunç olay görenleri şaşırtırken özellikle sahil beldelerinde şehre inen yaban domuzları sorunun her geçen gün arttığı ve vatandaşın ve esnafın bu soruna çözüm beklediği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yemek Tarifi, Hayvanlar, Kuşadası, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Turizm, Muğla, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaban Domuzları Kuşadası'nda Korkutuyor - Son Dakika

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