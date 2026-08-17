Yaban Domuzu Avında Kaza: Avcı Yaralandı - Son Dakika
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Yaban Domuzu Avında Kaza: Avcı Yaralandı

Yaban Domuzu Avında Kaza: Avcı Yaralandı
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Karaman'da yaban domuzu avında kayalıklardan düşen avcı ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da bir avcı yaban domuzu sürek avında kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Kızılyaka köyü Hacı Baba Dağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaban domuzu sürek avı sırasında avcılardan Ahmet T., (56), sarp arazide dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ahmet T.'nin düştüğünü gören diğer avcılar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayağında kırık olduğu belirlene Ahmet T. diğer avcıların yardımıyla kayalık alandan alınarak ambulansa kadar taşındı. Yaralı avcı, burada sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Karaman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaban Domuzu Avında Kaza: Avcı Yaralandı - Son Dakika

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