Yaban Hayatı Parkı'nda kaplan saldırısında bir kişi öldü, park yarın kapalı olacak - Son Dakika
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Yaban Hayatı Parkı'nda kaplan saldırısında bir kişi öldü, park yarın kapalı olacak

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Doncaster yakınlarındaki Yorkshire Yaban Hayatı Parkı'nda kaplanların bulunduğu alana giren bir kişi, kaplan saldırısında hayatını kaybetti. Polis, saldırıda kaplanın yaralanmadığını ve halka yönelik bir tehlikenin bulunmadığını, parkın yarın kapalı kalacağını duyurdu.

İngiltere'nin Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Yaban Hayatı Parkı'nda kaplanların bulunduğu alana giren bir kişi, kaplanın saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

Güney Yorkshire Polisi tarafından yapılan açıklamada, Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Yaban Hayatı Parkı'nda bir erkeğin kaplanların bulunduğu alana girdiği yönündeki ihbar üzerine yerel saatle 13.35'te olay yerine ekiplerin sevk edildiği bildirildi. Açıklamada adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, ailesine haber verildiği ve yakınlarına destek sağlandığı kaydedildi.

Bir park yetkilisi, polis ve ilgili kurumlarla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, olaydan etkilenen kişilerin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi. Yetkili ayrıca, parkın yarın kapalı kalacağını bildirdi.

Polis, saldırıda kaplanın yaralanmadığını ve olayın ardından bulunduğu alanda kaldığını, halk açısından herhangi bir tehlike bulunmadığını açıkladı. Olayın ardından tahliye edilen parkta polis ekiplerinin incelemeleri sürerken, yetkililer sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
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