Yabancı Sokmaktan Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yabancı Sokmaktan Tutuklandı

Yabancı Sokmaktan Tutuklandı

Van'da bir yabancıyı ülkeye sokmaktan aranan B.E. tutuklandı.

02.12.2024 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde 'bir yabancıyı ülkeye sokmak' suçundan aranan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamda 'bir yabancıyı ülkeye sokmak' suçundan aranma kaydı bulunan B.E., yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Muradiye, 3-sayfa, Hukuk, Suç, van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yabancı Sokmaktan Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed’in elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
15:51 Samet Aybaba’nın Hasan Arat’a yazdığı mektup ortaya çıktı Samet Aybaba'nın Hasan Arat'a yazdığı mektup ortaya çıktı
15:44 Ahmet Nur Çebi’den Hasan Arat’a zehir zemberek sözler Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a zehir zemberek sözler
15:38 Muhalifler terör örgütü PKKYPG’nin kontrolündeki Tel Rıfat’ı tamamen kuşattı Muhalifler terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı tamamen kuşattı
15:26 Bağcılar’da Oto Yıkama İşletmecisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı ve Darp Edildi Bağcılar'da Oto Yıkama İşletmecisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı ve Darp Edildi
15:25 Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat belli oldu Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat belli oldu
15:11 Diyarbakır’da zihinsel engelli adam 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı Diyarbakır'da zihinsel engelli adam 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı
15:07 Kestaneye yüzde 70 zam Kestaneye yüzde 70 zam
15:06 Muğla’da yol kenarında erkek cesedi bulundu Muğla'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
14:30 Muhalifler, Hanaser’de 30 rejim askerini esir aldı Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 09:46:19. #1.13#
SON DAKİKA: Yabancı Sokmaktan Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.