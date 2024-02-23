Yabancı uyruklu 8 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu 8 şahıs gözaltına alındı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sağlıklı yaşam merkezi adı altında faaliyet gösteren ruhsatsız işyerinde ikamet ve çalışma izni bulunmayan 8 Tayland uyruklu kadın yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, işletmeye 1.5 milyon TL idari para cezası uygulandı ve işyerinin ortakları olan 4 şahıs gözaltına alındı.

23.02.2024 13:06
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Yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda sonucunda, sağlıklı yaşam merkezi adı altında faaliyet gösteren ruhsatsız işyerinde, ikamet ve çalışma izni bulunmayan Tayland uyruklu 8 kadın şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, ruhsatı bulunmayan işletmeye SGK denetmeni tarafından 1.5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

İşyerinin ortakları olduğu tespit edilen A.B., B.K., N.A.K., ve T.T. isimli 4 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlandı.

Yabancı uyruklu 8 şahıs gözaltına alındı
Kaynak: İHA

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