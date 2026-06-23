Yabani Salep Toplayan 3 Kişiye 2 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Yabani Salep Toplayan 3 Kişiye 2 Milyon TL Ceza

Yabani Salep Toplayan 3 Kişiye 2 Milyon TL Ceza
23.06.2026 17:19
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yasak olan yabani salep toplayan 3 kişiye toplam 2,1 milyon TL ceza kesildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde toplanması yasak olan 4,5 kilogram yabani salep toplayan 3 kişiye, 'biyoçeşitliliği tahrip etmek' suçundan toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma birimi, ilçeye bağlı Çamlık köyü arazisinde koordineli denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında arazideki 3 şahsın, doğadan koparılması ve toplanması kesinlikle yasak olan yabani salep soğanı topladığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından, şahısların topladığı 4,5 kilogram yabani salebe, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere el konuldu.

Kişi başı 699 bin TL ceza

Olayın ardından bölgeye sevk edilen DKMP ekipleri tarafından şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. 3 şahsa, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesinde yer alan "Biyoçeşitliliği Tahrip Etmek" suçundan kişi başı 699 bin 245 TL olmak üzere, toplamda 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yeniçağa, 3. Sayfa, Yabani, Çevre, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabani Salep Toplayan 3 Kişiye 2 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabani Salep Toplayan 3 Kişiye 2 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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