Yağışlı Bahar Can Aldı
01.06.2026 11:12
Bahar aylarında artan su seviyeleri nedeniyle birçok kişi akarsularda boğuldu; kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yurt genelinde baharın yağışlı geçmesi nedeniyle birçok ilde akarsulara giren çoğu kişi boğuldu. Mersin'de 3 kişi girdiği nehirde akıntıya kapılarak vatandaşların halatlarla yardımıyla kurtartıldı.

Türkiye genelinde kış mevsimi gibi ilkbaharda yağışlı geçince barajlar doldu, akarsular canlanarak debileri yükseldi. Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte akarsuların olduğu bölgelerde serinlemek isteyenlerden bazıları akıntılara kapılarak hayatını kaybetti, bazıları ise son anda kurtuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 Nisan günü Berdan Irmağı'na serinlemek amacıyla giren 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan, polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin haftalarca arama yapmasına rağmen bulunamadı.

Buna rağmen ilçede gençler tehlikeye rağmen izin verilmemesine rağmen suya girmeleri dikkat çekiyor.

Son olarak Meşelik Mahallesi'nden geçen Keşbükü Nehri'nde 3 genç akıntıya kapıldı. Gençlerden B.O., sürüklendiği sırada nehir içerisindeki bir ağaca tutundu. Diğer iki genç ise vatandaşların halatla yardımıyla sudan çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, ağaç üzerinde mahsur kalan B.O.'yu halat yardımıyla kurtardı.

Hafta sonu Berdan Irmağı'nda köprü üzerine ve kenarlarına çıkarak suya atlayan gençlerin tehlikeli hareketleri ise görüntülere yansıdı.

Birçok ilde suda kayıp olanlar aranıyor

Öte yandan, birçok ilde de akarsulara giren veya düşerek kayıp olanların aranması sürüyor.

Son olarak dün Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek amacıyla Eğlence Çayı'na giren Ömer Alptekin kayboldu.

4 gün önce ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkiinde balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düşen 62 yaşındaki Sekman Aktaş bulunamadı.

28 Mayıs'ta ise Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı Park Vadi mevkiinde 4 arkadaş 3 tekerlekli triportör ile fotoğraf çektirdikleri sırada araçları suya devrildi. Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla ırmak içerisindeki adaya sığındı. Akıntıya kapılan İlker Parlak (20) ile Oğuz Kale (23) ise gözden kayboldu.

14 gün önce ise Sivas'ın Koyulhisar Kelkit Çayı'nda kayıp olduğu ileri sürülen 18 yaş altındaki kız çocuğu E.N.H.'ye de bulunamadı.

Sularda kayıp olan şahıslarla ilgili AFAD koordinesinde polisinden, jandarmasına, itfaiyesinden, arama kurtarma ekiplerine kadar birçok ekibin görev aldığı öğrenildi.

Farklı illerde de benzer durumların yaşanması nedeniyle yetkililer özellikle bu dönemde debisi yüksek olan suya girmenin tehlikesinin çok yüksek olduğunu bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

