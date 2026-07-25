Yağma Suçlusu Hükümlü Yakalandı

Yağma suçundan hakkında 18 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan hükümlü, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fiziki takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yağma suçundan hakkında 18 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U. (43) hükümlünün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet ettiği, zaman zaman ise Iğdır'a geldiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan saha çalışmaları sonucunda şahsın aracıyla Iğdır şehir merkezine geldiği tespit edildi. Fiziki takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.