Yağmadan 17 Yıl Cezalı İki Şahıs Yakalandı

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17'şer yıl kesinleşmiş cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yağma suçundan ayrı ayrı 17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında yağma suçundan ayrı ayrı 17 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.A. ve E.A. yakalandı.

Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.