Yağmur Kaygan Yolda Kaza: 1 Yaralı

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Yağmur sonrası kayganlaşan yol kazaya neden oldu

Aşkale Tepebaşında trafik kazası: 1 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki 06 EBT 916 plakalı otomobil Tepebaşı mevkiinde yağan yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda dönmeye başladı ve akabinde yol ortasında ve kenarlarda bulunan bariyerlere çarpa çarpa yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

Olay yerine ilk önce yoldan geçen diğer sürücüler gelerek kazazede sürücü ve yanındaki eşine yardım ettiler.

Akan trafikte diğer sürücüleri olası bir kaza yapmaması konusunda kaza yapan otomobilden yaklaşık 300 metre ileri giderek gelen araçlara uyarıda bulundular.

Daha sonra olay yerine gelen İlçe Trafik ve Jandarma ekipleri yol kontrolünü sağladı. Kazada sadece sürücünün kolunda ufak bir sıyrık olması ve can kaybı yaşanmaması sevindirirken, kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.