Yağmur Suyu Hattındaki Yavru Ördek Kurtarıldı

Yağmur suyu hattına düşen yavru ördek kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta yağmur suyu tahliye hattına düşen yavru ördek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkiinde meydana geldi. Yavru ördeğin yağmur suyu hattında düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yavru ördeği kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yavru ördeği düştüğü yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sahibine teslim etti.