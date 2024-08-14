Yakalanan şahsın saklandığı yer jandarmayı bile şok etti! - Son Dakika
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Yakalanan şahsın saklandığı yer jandarmayı bile şok etti!

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Afyonkarahisar'da kenevir ekmek suçundan aranan şahıs, saman balyalarının arasına yaptığı gizli bölmede yakalandı. Şahsın saklandığı yer jandarma ekiplerini bile şok etti.

14.08.2024 09:19
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Yakalanan şahsın saklandığı yer jandarmayı bile şok etti!

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kenevir ekmek suçundan yaklaşık 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saman balyalarının arasına yaptığı halı ve yastık dahi koyduğu gizli bölmede yakalanırken, şahsın saklandığı yer jandarma ekiplerini bile şok etti.

Olay, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar il Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 2 ayrı suç kaydı bulunan ve 'kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak, tutuklunun kaçması' suçlarından M.C.A. isimli şahsın 4 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüphelinin ilçedeki ikametine girdiğini ve çıkmadığını fark etti. Eve baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramadı ise şahsı bulamadı. Daha sonra evin bahçesindeki saman balyalarından şüphelenen ekipler, balyaları kaldırdıkların da ise şok edici bir manzarayla karşılaştı. Ekipler aradıkları şahsı saman balyalarının arasına yaptığı gizli bölmede yakaladı. Şahsın gizli bölmeye halı yastık ve yorgan koyarak uzun süredir gizlendiğini tespit etti. Ardından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yakalanan şahsın saklandığı yer jandarmayı bile şok etti! - Son Dakika

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