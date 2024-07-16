Yakın arkadaşını öldüren sanık: 'Kendisi kardeşim, annesi annem gibiydi' - Son Dakika
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Yakın arkadaşını öldüren sanık: 'Kendisi kardeşim, annesi annem gibiydi'

Kocaeli'de küfür sebebiyle çıkan tartışmada yakın arkadaşını öldüren sanık, kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini belirterek, 'Kendisi kardeşim, annesi annem gibiydi' dedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın olayı tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek, 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

16.07.2024 15:44
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Yakın arkadaşını öldüren sanık: "Kendisi kardeşim, annesi annem gibiydi"

Arkadaş cinayetine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talebi

KOCAELİ - Kocaeli'de küfür sebebiyle çıkan tartışmada yakın arkadaşını 5 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, ilk hamlenin karşı taraftan geldiğini, kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini belirterek, "Kendisi kardeşim, annesi annem gibiydi" dedi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın olayı tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek, 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 19 Şubat 2023'de Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. Burak B'nin kız arkadaşının, İbrahim Deniz Vayvalak'a ve ailesine küfür ettiği iddiasıyla konuşmak için bir araya gelen arkadaşların arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak B. yanında bulunan bıçakla İbrahim Deniz Vayvalak'ı 5 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Vayvalak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Burak B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

"Kendisi kardeşim, annesi annem gibiydi"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Burak B. ve taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen sanık Burak B., "Kötü bir insan değilim. Maktul iş sahibi olsun diye elimden geleni yaptım, onu işe soktum. Kendisi kardeşim, annesi annem gibiydi. Olay Deniz'in üstüme yürümesi ve bana vurmasıyla aniden gerçekleşti. Kendimi korumak için yaptım, çıkmaz yola girdim. Cezaevinden çıkınca dükkan açacağım. Evlilik yoluna girecektim ama olmadı. Elektronik kelepçeye de razıyım, yerim yurdu belli. Zaten olay sonrasında kaçmadım, kendi rızamla teslim oldum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

12 yıldan 18 yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın haksız tahrik altında olayı gerçekleştirdiğine kanaat getirerek, 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yakın arkadaşını öldüren sanık: 'Kendisi kardeşim, annesi annem gibiydi' - Son Dakika

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