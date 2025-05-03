Akaryakıt tankeri alev alev yandı
Kaza sonrası yakıt tankeri alev topuna döndü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kaza sonucu devrilen yakıt tankeri alev topuna döndü.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesinde meydana geldi. Halil K. idaresindeki yakıt yüklü 63 L 1909 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıkarak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, alev topuna dönen tanker yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yakıt Tankeri Alev Alev Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?