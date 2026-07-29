Yakıtı biten feribot çalışmalar sonucu iskeleye yanaştırıldı: Araçlar ve vatandaşlar tahliye edildi

Keban Baraj Gölü üzerinde gezi yapan Pertek Belediyesi'ne ait gezi feribotu, yakıtının bitmesi nedeniyle iskeleye yanaşamadı. Başka bir feribot devreye alınarak sürüklenen feribot, güvenli şekilde iskeleye yanaştırılarak araçlar ve vatandalar tahliye edildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde Pertek Belediyesi'ne ait gezi feribotu, Keban Baraj Gölü üzerinde yakıtının bitmesi nedeniyle iskeleye tam yanaşamadı. Manevra yapamayan feribot, rüzgarın etkisiyle bir süre sürüklendi. Feribotta bulunan yolcular kısa süreli panik yaşadı. Yaşanan olayın ardından başka bir feribot devreye alınarak sürüklenen feribotun güvenli şekilde Elazığ tarafındaki iskeleye yanaştırılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından araçlar ve yolcular tahliye edildi.