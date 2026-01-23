Yakutiye Belediyesi Espor akademisi liseler arası FIFA26 Espor turnuvasına gençlerden büyük ilgi

Yakutiye Belediyesi E spor Akademisi tarafından, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrencilerin tatil dönemini sosyal, verimli ve eğlenceli bir etkinlikle değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Liseler Arası FIFA26 Espor Turnuvası, gençlerin yoğun katılımı ve büyük heyecanıyla gerçekleştirildi.

Dijital spor kültürünü tanıtmak, genç yetenekleri keşfetmek ve Espor alanında nitelikli sporcular yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuvaya 64 lise öğrencisi katıldı. Tatil sürecinde gençlerin hem eğlenmesini hem de sosyal etkileşim kurmasını sağlayan organizasyon, Esporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Rekabetin centilmenlik çerçevesinde yaşandığı turnuvada fair play ruhu ön planda tutuldu. Gençler yalnızca oyun performanslarıyla değil; saygı, disiplin ve spor ahlakına uygun davranışlarıyla da örnek oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren Esporculara Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar tarafından üniversite eğitim çeki ve kupa takdim edilirken, organizasyona katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Turnuvaya katılan lise öğrencileri ise etkinliğin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, tatil döneminde böyle anlamlı ve profesyonel bir organizasyonla bir araya gelmenin kendilerini motive ettiğini ifade etti. Öğrenciler; Esporun Yakutiye Belediyesi'nin desteğiyle disiplinli ve bilinçli bir ortamda yapılmasının özgüvenlerini artırdığını, fair play anlayışıyla geçen müsabakaların ise dostluk bağlarını güçlendirdiğini dile getirdi.

Etkinlikte konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, gençlere yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Espor Akademimizle gençlerimizi dijital dünyanın imkanlarıyla buluşturuyoruz. Fair play anlayışını esas alan bu turnuvalarla gençlerimizin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de Esporu bilinçli bir spor kültürü haline getiriyoruz. Önümüzdeki süreçte üniversite öğrencilerimize yönelik de çeşitli Espor etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz."

Yakutiye Belediyesi Espor Akademisi'nin uzun vadeli hedefleri arasında; genç yeteneklere profesyonel bir ortam sunmak, planlı ve sistemli eğitimlerle gelişimlerini desteklemek ve Espor alanında ülkemizi temsil edecek milli sporcular yetiştirmek bulunuyor. Akademi bünyesinde gerçekleştirilen turnuvalar, Esporun yalnızca bir oyun değil; strateji, odaklanma ve disiplin gerektiren bir spor dalı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Yakutiye Belediyesi, gençlere yönelik Espor ve teknoloji odaklı projelerle dijital çağın gerekliliklerine uygun, donanımlı bireyler yetiştirme çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. - ERZURUM