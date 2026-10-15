Yalova Armutlu\'da sağanak sonrası sel oluştu, sulara kapılan kişi kurtarıldı

Yalova Armutlu'da sağanak sonrası sel oluştu, sulara kapılan kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova Armutlu'da sağanak sonrası sel oluştu; Köyiçi mevkisinde hastane yolu üzerinde sel sularına kapılan bir kişi başka bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Yollarda su birikintileri oluşurken bazı araçlar sürüklendi, ekiplerin iş makineleriyle çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sokak ve caddelerde sel meydana geldi. Köyiçi mevkisinde hastane yolu üzerinde sokaktan geçen ve sel sularına kapılan bir kişi, çevredeki başka bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı araçların da sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, ekiplerin iş makineleriyle çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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