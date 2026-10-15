Yalova Armutlu'da sağanak sonrası sel oluştu, sulara kapılan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova Armutlu'da sağanak sonrası sel oluştu, sulara kapılan kişi kurtarıldı

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Yalova Armutlu\'da sağanak sonrası sel oluştu, sulara kapılan kişi kurtarıldı
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Yalova Armutlu'da sağanak sonrası sel oluştu; Köyiçi mevkisinde hastane yolu üzerinde sel sularına kapılan bir kişi başka bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Yollarda su birikintileri oluşurken bazı araçlar sürüklendi, ekiplerin iş makineleriyle çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sokak ve caddelerde sel meydana geldi. Köyiçi mevkisinde hastane yolu üzerinde sokaktan geçen ve sel sularına kapılan bir kişi, çevredeki başka bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı araçların da sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, ekiplerin iş makineleriyle çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yalova Armutlu'da sağanak sonrası sel oluştu, sulara kapılan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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