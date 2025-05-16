Yalova Belediyesi Yolsuzluk Davasında Yeniden Yargılama Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova Belediyesi Yolsuzluk Davasında Yeniden Yargılama Başladı

Yalova Belediyesi Yolsuzluk Davasında Yeniden Yargılama Başladı

Yalova Belediyesi'nde 23 milyon lira zimmetine geçirme suçlamasıyla yargılanan eski belediye başkanları Vefa Salman ve Yakup Koçal'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

16.05.2025 21:23  Güncelleme: 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında yerel mahkemenin kararının bozması nedeniyle aralarında eski belediye başkanları Vefa Salman ve Yakup Koçal'ın da bulunduğu 8 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nin yerel mahkemenin kararını bozması nedeniyle 8 sanığın yeniden yargılanmasına Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada sanıklar eski Belediye Başkanı Vefa Salman, eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Kartal Özgür Barutçu, Beytullah Baltacı hazır bulundu. Davaya diğer sanıklar eski Başkan Yakup Koçal, Şenay Reyhan Kaş, Saliha Öktemgil ve Bekir Bilgi ise katılmadı. Sanık ve avukatlarının dinlendiği duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Zimmete 23 milyon lira geçirilmişti

Yalova Belediyesindeki 23 milyon liranın üzerinde paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili 2020 yılında başlatılan soruşturma çerçevesinde dönemin Belediye Başkanı Vefa Salman görevden uzaklaştırılmıştı. Yargılama sürecinde ise 38 sanıktan 19'un çeşit tarih ve sürelerde tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmasına devam edilmişti. Yolsuzluk davasında 28 Aralık 2023 tarihinde mahkeme heyeti kararını açıklamıştı. Buna göre Mali hizmetler çalışanı Reşat Elgin'i toplam 45 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yeniden yargılanan eski başkanlar Vefa Salman ve Yakup Koçal hakkında nitelikli zimmet suçunda beraat kararı verilmişti. Heyet sanıklardan Salman'a zimmet suçunun ihmalinde 1 yıl 8 ay, Yakup Koçal'ı ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Dönemin belediye başkan yardımcısı Halit Güleç hakkında ise zimmet suçundan ihmalden 2 yıl 1 ay, irtikap suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Davada toplam 38 sanıktan 18'inin hapis cezası almıştı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Yerel Haberler, Yakup Koçal, Vefa Salman, Politika, 3-sayfa, yalova, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova Belediyesi Yolsuzluk Davasında Yeniden Yargılama Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Ne Ronaldo ne Merih Suudi Arabistan’da şampiyon belli oldu Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
27 ilde FETÖ operasyonu 101 şüpheli yakalandı 27 ilde FETÖ operasyonu! 101 şüpheli yakalandı
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:14
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
09:33
Ünlü şarkıcı Chris Brown tutukladı
Ünlü şarkıcı Chris Brown tutukladı
09:14
Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı
Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı
09:07
Görüntü İstanbul’dan Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler
Görüntü İstanbul'dan! Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler
09:06
Gözü kararttılar Galatasaray, Osimhen’i takımda tutacak formülü buldu
Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu
08:54
Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hareket
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket
08:51
Türk turistlere vize zammı Fiyatlar katlandı
Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı
08:48
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 23:40:43. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova Belediyesi Yolsuzluk Davasında Yeniden Yargılama Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.