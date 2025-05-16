Yalova Belediyesi Yolsuzluk Davasında Yeniden Yargılama Başladı

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında yerel mahkemenin kararının bozması nedeniyle aralarında eski belediye başkanları Vefa Salman ve Yakup Koçal'ın da bulunduğu 8 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nin yerel mahkemenin kararını bozması nedeniyle 8 sanığın yeniden yargılanmasına Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada sanıklar eski Belediye Başkanı Vefa Salman, eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Kartal Özgür Barutçu, Beytullah Baltacı hazır bulundu. Davaya diğer sanıklar eski Başkan Yakup Koçal, Şenay Reyhan Kaş, Saliha Öktemgil ve Bekir Bilgi ise katılmadı. Sanık ve avukatlarının dinlendiği duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Zimmete 23 milyon lira geçirilmişti

Yalova Belediyesindeki 23 milyon liranın üzerinde paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili 2020 yılında başlatılan soruşturma çerçevesinde dönemin Belediye Başkanı Vefa Salman görevden uzaklaştırılmıştı. Yargılama sürecinde ise 38 sanıktan 19'un çeşit tarih ve sürelerde tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmasına devam edilmişti. Yolsuzluk davasında 28 Aralık 2023 tarihinde mahkeme heyeti kararını açıklamıştı. Buna göre Mali hizmetler çalışanı Reşat Elgin'i toplam 45 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yeniden yargılanan eski başkanlar Vefa Salman ve Yakup Koçal hakkında nitelikli zimmet suçunda beraat kararı verilmişti. Heyet sanıklardan Salman'a zimmet suçunun ihmalinde 1 yıl 8 ay, Yakup Koçal'ı ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Dönemin belediye başkan yardımcısı Halit Güleç hakkında ise zimmet suçundan ihmalden 2 yıl 1 ay, irtikap suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Davada toplam 38 sanıktan 18'inin hapis cezası almıştı. - YALOVA