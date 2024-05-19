Yalova-Bursa kara yolunda tır yangını söndürüldü - Son Dakika
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Yalova-Bursa kara yolunda tır yangını söndürüldü

Yalova-Bursa kara yolunda tır yangını söndürüldü

Yalova-Bursa kara yolunda seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda tırın motor kısmı ve kabin tamamen yanarken, ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

19.05.2024 16:09  Güncelleme: 16:12
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Yalova- Bursa kara yolunda seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde seyreden tırın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti. Alevler kısa sürede içinde araç kabininin tümüne yayıldı. Tır dorsesine de ulaşan alevlere bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova-Bursa kara yolunda tır yangını söndürüldü - Son Dakika

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