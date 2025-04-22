Yalova-Bursa Otobüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yalova- Bursa yolunda otobüs kazasında ölen şahsın kimliği belli oldu

BURSA - Yalova-Bursa karayolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Ş. idaresindeki 16 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, yaşanan kazada 57 yaşındaki Özcan Şen hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle trafik bir süreliğine aksarken, kaza yapan otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.