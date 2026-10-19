Yalova Çiftlikköy'de 5 adreste kenevir aramasında uçaksavar mühimmatı bulundu - Son Dakika
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Yalova Çiftlikköy'de 5 adreste kenevir aramasında uçaksavar mühimmatı bulundu

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Yalova Çiftlikköy\'de 5 adreste kenevir aramasında uçaksavar mühimmatı bulundu
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Yalova Çiftlikköy'de yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonda 5 adreste arama yapıldı ve 7 kök kenevir, 1 uçaksavar mühimmatı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, birine adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye köyündeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine 5 ayrı adreste arama gerçekleştirildi. Aramalarda 7 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu, 1 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, farklı çaplarda toplam 113 fişek ve mühimmat, 1 uçaksavar mühimmatı ile 1 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler R.K. ve E.Ü. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, F.K. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İHA
ÇiftlikköyGüvenlik3. SayfaKenevirYalovaGüncelSon Dakika

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