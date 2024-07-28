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Yalova'da 2 noktada çıkan yangın kontrol altına alındı

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesi Keçikayalıkları mevkiinde ve Kapaklı köyünde orman yangınları çıktı. 13.30'da meydana gelen bölgedeki yangınlar havadan ve karadan müdahale edilerek 18.45 itibariyle kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal, bölgedeki ilçe itfaiye ekipleri ile müdahale edildi. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına AFAD arama kurtarma ekibi, 3 jandarma timi, STK gönüllüleri de destek verdi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yalova İli Armutlu ilçesinde saat 13: 30 civarında Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki ayrı noktada başlayan orman yangınları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu saat 18.45 itibariyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.