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Yalova'da 20 Tersane İşçisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Yalova'da 20 Tersane İşçisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Tersan Tersanesi'nde akşam yemeği yedikten sonra fenalaşan 20 tersane işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran kişi sayısının artabileceği bildirildi.

Yalova\'da 20 Tersane İşçisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
27.01.2024 - 19:45,
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Yalova'nın Altınova ilçesinde 20 tersane işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde bulunan Tersan Tersanesi'nde akşam yemeği yedikten sonra fenalaşan işçiler, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şu anda kadar 20 tersane işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran kişi sayısının artabileceği bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da 20 Tersane İşçisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da 20 Tersane İşçisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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