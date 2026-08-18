Yalova'da 53 Terör Operasyonu - Son Dakika
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Yalova'da 53 Terör Operasyonu

Yalova\'da 53 Terör Operasyonu
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Yalova Valisi Usta, 2026'nın ilk 6 ayında terörle mücadelede 53 operasyon ve 17 tutuklama yapıldığını açıkladı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2026 yılının ilk 6 ayında terör örgütlerine yönelik 53 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlarda gözaltına alınan 80 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını açıkladı. Usta, 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yalova Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2026 yılının ilk 6 aylık asayiş bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Usta, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik birimlerinin kent genelinde güvenlik ve asayiş çalışmalarını koordinasyon içerisinde sürdürdüğünü belirtti.

Usta, terör operasyonlarında yakalanan 80 şüpheliden 32'sinin ifadelerinin ardından kolluk kuvvetlerince serbest bırakıldığını, 7 kişinin GÖKSEM'e gönderildiğini, 42 kişinin adli makamlara sevk edildiğini belirtti. Adli makamlara sevk edilenlerden 17'sinin tutuklandığını, 18 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Terörün finansmanına yönelik 19 operasyon

Terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçlarına yönelik de 19 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Usta, bu operasyonlarda 25 kişi hakkında işlem başlatıldığını söyledi. 11 kişinin ifadelerinin ardından kolluktan, 11 kişinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını, 1 kişinin GÖKSEM'e teslim edildiğini ve 2 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadelede ise imal ve ticaret yapanlara yönelik 79 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Usta, 177 kişinin yakalandığını, 90 kişinin tutuklandığını, 54 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Siber suçlarda 624 URL'ye erişim engeli

Siber devriyelerde suç unsuru tespit edilen bin 517 şahıs ve hesap hakkında işlem yapıldığını açıklayan Usta, terörle iltisaklı 385 kişinin tespit edildiğini, terör propagandası yapıldığı gerekçesiyle 624 sosyal medya URL'sine erişim engeli getirildiğini belirtti.

Nitelikli dolandırıcılık kapsamında 12 operasyon düzenlendiğini ifade eden Usta, 113 şüphelinin gözaltına alındığını, 63 kişinin tutuklandığını kaydetti.

497 bin araç denetlendi

Trafik denetimlerinde 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 497 bin 64 aracın denetlendiğini belirten Usta, çakarlı araçlar, ticari taksiler ve okul servislerine yönelik 8 bin 928 aracın kontrol edildiğini ve 463 araç hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Yalova'da 17 bin 243 yabancının bulunduğunu belirten Usta, yabancılara yönelik denetimlerde 3 bin 622 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını, 292 düzensiz göçmen hakkında gerekli işlemlerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

"Motosiklet kazalarında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz"

Konuşmasının sonunda motosiklet kazalarına dikkat çeken Usta, 1 Ocak-11 Ağustos tarihleri arasında Yalova'da 715 yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini ve kazalara bin 89 aracın karıştığını söyledi. Bu araçların 502'sinin motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve bisiklet türündeki araçlar olduğunu belirtti.

Motosikletlerin karıştığı yaralamalı kazaların toplam kazalara oranının Türkiye genelinde yüzde 53, Yalova'da ise yüzde 62 olduğunu ifade eden Usta, motosiklet kazalarındaki yaralanmaların toplam yaralanmalara oranının da Türkiye genelinde yüzde 45, Yalova'da yüzde 54 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Usta, vatandaşları motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet ve scooter kullanırken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca kötü hava şartlarında denize girilmemesi ve SUP boardlarla denize açılınmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da 53 Terör Operasyonu - Son Dakika

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