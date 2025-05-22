Yalova\'da Aile İçi Şiddete Dikkat Çeken Tiyatro Gösterimi

Yalova'da aile içi şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelenen tiyatro oyunu sahnelendi.

Yalova Valiliği koordinesinde, Yalova Üniversitesi ve Yalova İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan "Aile İçi İletişimde Öfkeni Sevgiyle Sustur" adlı üç perdelik oyun sahnelendi.

Mehmet Okul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, aile içinde yaşanabilecek çatışmalar ve şiddet durumları dramatik bir dille seyirciye aktarıldı. Oyunda, öfke ve iletişim sorunlarının sevgi ve anlayışla aşılabileceğine dikkat çekildi.

Oyunu izleyen Vali Dr. Hülya Kaya, öğrencileri tebrik ederek, sanatın toplumsal farkındalık oluşturmadaki gücüne vurgu yaptı. Aile içi iletişimin güçlendirilmesinin, şiddetin önlenmesinde önemli bir adım olduğunu belirten Kaya, bu tür çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Tiyatro oyununu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Yalova Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin de izledi. - YALOVA