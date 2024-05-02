Yalova'da Alışveriş Merkezinin Dev Avizesi Alevler İçinde Yanarak Düştü - Son Dakika
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Yalova'da Alışveriş Merkezinin Dev Avizesi Alevler İçinde Yanarak Düştü

Yalova\'da Alışveriş Merkezinin Dev Avizesi Alevler İçinde Yanarak Düştü

Yalova'nın kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin tavandan sarkan dev avize, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu alevler içinde yanarak zemine düştü. Olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın, alışveriş merkezi görevlileri tarafından söndürüldü.

02.05.2024 14:52
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Yalova kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin dev avizesi alevler içinde yanarak düştü.

Süleymanbey Mahallesi'nde, bulunan alışveriş merkezinin tavandan zincirle sarkan avize alevlere teslim oldu. Elektrik kontağından çıktığı düşülen yangında dev avize alevler içinde yanarak alışveriş merkezinin zemine düştü. Alışveriş merkezinde korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Daha sonra alışveriş merkezi görevlileri tarafından alevler söndürüldü. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Alışveriş Merkezinin Dev Avizesi Alevler İçinde Yanarak Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Alışveriş Merkezinin Dev Avizesi Alevler İçinde Yanarak Düştü - Son Dakika
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