Yalova'da minibüse çarpan otomobil takla attı
YALOVA - Yalova'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil önce yolcu minibüs sonrasında ise kaldırma çarparak takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye, Atatürk Bulvarı kent merkezi istikametinde 34 KIZ 583 plakalı otomobil önce 77 M plakalı yolcu minibüsüne sonrasında ise yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü kontrol etti. Polis kontrolünde sürücü 2.51 promil alkollü çıktı. Kazada otomobil ve minibüste maddi hasar meydana geldi. Takla atan araçtan dışarı ise alkollü kutuları saçıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da Alkollü Sürücü Minibüse Çarptı - Son Dakika
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