Yalova'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Yalova\'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı
08.06.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Psikolojik sorunları olan bir kişi, husumetli olduğu iki kişiyi bıçakla yaraladı, kavga büyüdü.

Yalova'da psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen bir kişi, 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay sonrasında saldırganın evine bıçak ve satırlar fırlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.E.Ç. (45) evinin karşı tarafında daha önce husumet yaşadığı kasap işletmecileriyle kavga ettiği sırada kavgayı önlemeye çalışan H.C. ve E.T.'yi bıçakla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Satırlar, bıçaklar havada uçuştu

Olay sonrasında evine geçen K.E.Ç., karşı tarafında bulunan kasap işletmecisi ve çalışanları ile tartışmaya devam etti. Bu sırada K.E.Ç.'nin birinci katta bulunan evine bıçak ve satırla saldırı gerçekleşti. Bıçaklardan biri binaya saplanırken saldırganı polis biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili polis K.E.Ç. ile müşteki şüpheli O.Y., E.Ç. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yalova, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Oy vermeye giden İsmail Kartal’a büyük şok Yüzü hemen düştü Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar Mükremin Gezgin’in hesabı kapatıldı Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz

13:04
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
11:49
İran’da art arda patlama sesleri Şiraz Havalimanı da hedef alındı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı
11:49
Polis babanın acı sonu Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 13:16:09. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.