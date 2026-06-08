Yalova\'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Yalova'da psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen bir kişi, 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay sonrasında saldırganın evine bıçak ve satırlar fırlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.E.Ç. (45) evinin karşı tarafında daha önce husumet yaşadığı kasap işletmecileriyle kavga ettiği sırada kavgayı önlemeye çalışan H.C. ve E.T.'yi bıçakla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Satırlar, bıçaklar havada uçuştu

Olay sonrasında evine geçen K.E.Ç., karşı tarafında bulunan kasap işletmecisi ve çalışanları ile tartışmaya devam etti. Bu sırada K.E.Ç.'nin birinci katta bulunan evine bıçak ve satırla saldırı gerçekleşti. Bıçaklardan biri binaya saplanırken saldırganı polis biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili polis K.E.Ç. ile müşteki şüpheli O.Y., E.Ç. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA