Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Muhtar Ahmet Sugün Caddesi üzerinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldırmaya çalıştı. Araçlar şahsı atlatarak bölgeden uzaklaşırken durumu polise bildirdi. Bölgeye gidin polis ekipleri şahsı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. - YALOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
