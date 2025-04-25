Yalova'da Bıçaklı Saldırıda 4 Şüpheli Serbest

Yalova'da husumetlisi oldukları genci darp edilerek bıçaklayan 4 şüpheli serbest bırakıldı

YALOVA - Yalova'da husumetlisi oldukları gence evinin önünde acımasızca saldırarak bıçakla yaralayan 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde dün 23.15'te Yağız Karataş, evinin önüne geldiği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen E.U. ve R.T. tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Yerde tekmelenen genç kalçası ve bacağından bıçaklandı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yağız Karataş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Meydana gelen olay ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.